Non solo Nicola Boccalone, Nicola Striani e Mario Ferraro: c’è anche Antonio Del Mese tra gli aspiranti candidati più noti di Fratelli d’Italia. L’altro ieri, l’ex candidato di Azione alla Camera dei deputati, ha espresso la propria disponibilità inviando modulo e curriculum a Mimmo Matera.

Si arricchisce, pertanto, la margherita che il leader dei meloniani sanniti dovrà sfogliare per individuare la coppia in corsa per uno scranno in consiglio regionale.

Probabilmente, il senatore non si attendeva un numero così ampio di disponibilità ma, ovviamente, come detto sin dall’inizio, la responsabilità della scelta andrà condivisa con la segreteria regionale, tavolo che vaglierà le varie proposte venute dai territori dei collegi.

Antonio Del Mese si è già misurato con l’elettorato. Accadde tre anni fa, in occasione delle politiche, fu candidato alla Camera dei deputati nella lista di Azione-Italia Viva intercettando 6.284 voti nel Sannio, pari al 4,18%. In città, il suo dato risultò ancora migliore, attestandosi a poco meno del 6%. “Sicuramente si trattò di un risultato di tutto rispetto, tenuto conto che Azione non si spese più di tanto”. Un anno fa, Del Mese decise di aderire a Fratelli d’Italia, quindi non si può dire di essere stato folgorato sulla strada delle regionali, come sovente accade. E non solo tra i meloniani.

