Puglia: Pd ‘scioglie’ nodo Emiliano ma Avs tiene punto su Vendola, palla a Decaro**

Roma, 2 set. (Adnkronos) – Delle due condizioni poste da Antonio Decaro per candidarsi alla presidenza della regione Puglia, una è venuta meno. Ieri Francesco Boccia è stato a casa di Michele Emiliano a Bari. L’ennesimo incontro, l’ultimo di una serie. Il più difficile ma quello risolutivo, a quanto pare. Il presidente uscente avrebbe acconsentito al passo indietro, non si ricandiderà alle prossime regionali. Per lui potrebbe esserci un ruolo da assessore (“ma a Michele non interessa”, dicono i suoi) o più probabilmente da parlamentare.

Dunque almeno una parte del problema, quella tutta interna al Pd, sarebbe stata risolta. L’altra, ovvero la richiesta di Decaro che anche Nichi Vendola non si candidi, quella no. “Dopo il passo indietro di Emiliano, lo farà anche di Vendola? No, è Avs a fare le sue liste”, taglia corto Angelo Bonelli. Sul nodo Vendola, la palla è ora nelle mani dell’ex-sindaco di Bari. “Il nostro lavoro è finito”, si dice tra i dem.

Venerdì Decaro sarà con Elly Schlein sul palco della festa del Pd pugliese a Bisceglie. Una tavola ‘apparecchiata’ per ufficializzare la candidatura. Mancano tre giorni. Tre giorni per l’europarlamentare ‘mister 500mila preferenze’ per gestire la questione con Avs e Vendola e prendere una decisione. Da parte del Pd il sostegno a Decaro è pieno ma con una ‘regola d’ingaggio’ precisa: l’unità della coalizione. Quella non si tocca.

Dopo il palco di Bisceglie, Decaro è atteso domenica alla festa nazionale del Pd a Reggio Emilia e con lui ci sarà un altro candidato in pectore, Roberto Fico. In Campania il quadro va ormai componendosi. Proprio oggi Piero De Luca ha ufficializzato la corsa per la segreteria del Pd campano. Uno dei punti al centro delle trattative in vista delle regionali.

“Sto portando avanti e completando in queste ore un lavoro di confronto con i riferimenti politici e istituzionali in vista della presentazione della candidatura domani a segretario regionale del Pd Campania. Siamo pronti a confrontarci con tutte le forze della coalizione progressista e Roberto Fico per costruire un programma condiviso”, si legge in una nota di Piero De Luca.

Tuttavia anche oggi Vicenzo De Luca non ha nascosto lo scetticismo verso l’esponente M5S: “Io non ostacolerò in un nulla la realizzazione di una coalizione progressista, ma non rinuncio alla ragione critica. Fermo restando che nessuno di noi pone veti personali, è ragionevole domandarsi se è la scelta migliore, quella di impegnare nel governo della regione più difficile d’Italia un esponente politico che non ha mai amministrato nulla”.