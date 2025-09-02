Prima lezione del semestre filtro di Medicina e Chirurgia presso la nuova aula magna del plesso didattico di via delle Puglie dell’Università del Sannio.

Sono 174 le studentesse e gli studenti che hanno scelto di avviare il proprio percorso a Benevento, in questa nuova esperienza nata dalla collaborazione tra l’Ateneo sannita e l’Università Federico II.

La didattica sarà affidata a docenti di entrambe le università. Al termine della fase selettiva, 77 studentesse e studenti potranno proseguire l’intero corso di laurea in Medicina e Chirurgia a Benevento.

