La 46esima edizione di Benevento Città Spettacolo si è conclusa con grande successo al Teatro Romano, gremito di spettatori entusiasti. Vincenzo Salemme ha conquistato il pubblico con la sua comicità intelligente, capace di far ridere e allo stesso tempo far riflettere.

In ‘Ogni promessa è debito’, Salemme firma testo, regia e interpretazione di una commedia che unisce umorismo e temi profondi, esplorando il delicato equilibrio tra dovere morale e desiderio personale.

Benedetto Croce, proprietario di una piccola pizzeria a Bacoli, finisce in mare con i figli e il cameriere a seguito di un incidente in barca sugli scogli. Colpito alla testa e privo di sensi, Benedetto invoca Sant’Anna e promette in un voto disperato una grande somma di denaro in cambio della salvezza. Viene miracolosamente soccorso, ma al risveglio non ricorda nulla dell’accaduto.

