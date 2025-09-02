L’assegnazione del Palasperanza al Benevento5, a fine 2024, aveva scatenato una pioggia di polemiche, non solo di natura politica. Non si sindacava la procedura di affidamento della tendostruttura di via Soricelli, ma il fatto che una società sportiva del posto fosse costretta a fare i bagagli e bussare ad Apice e San Nazzaro per garantire la continuità sia dell’attività seniores che della scuola calcio.

Lo scontro ha coinvolto prima gli attori in Consiglio comunale, poi anche la dirigenza dell’Asd Calvi: sul tavolo sono finiti, tra gli altri, i canoni per l’utilizzo del campo, il nodo delle utenze, un accordo mai siglato tra Comune e sodalizio.

