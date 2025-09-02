Brasile: presidente Corte suprema, ‘Bolsonaro ha cercato di instaurare una dittatura’

Brasilia, 2 set. (Adnkronos/Afp) – “Jair Bolsonaro e i suoi sette coimputati hanno cercato di instaurare una dittatura”. Lo ha dichiarato, all’inizio delle udienze in vista del verdetto, il giudice della Corte suprema del Brasile Alexandre de Moraes, che supervisiona il processo contro l’ex presidente brasiliano per tentato colpo di Stato. “Deploriamo che la storia repubblicana brasiliana sia stata nuovamente segnata da un tentativo di colpo di Stato, che ha minato le istituzioni e la democrazia, cercando di instaurare uno Stato di emergenza e una vera e propria dittatura”, ha dichiarato il magistrato.