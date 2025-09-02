Due acquisti e quattro cessioni per chiudere i conti con la sessione estiva. L’ultimo giorno di mercato regala fuochi d’artificio per il Benevento che si regala un innesto di spessore per il proprio reparto avanzato e riesce anche a liberarsi di due esuberi. Particolarmente efficace la spedizione milanese del direttore sportivo Marcello Carli che – accompagnato dai suoi collaboratori Emanuele Padella e Andrea Innocenti – ha regalato a Gaetano Auteri un rinforzo che alza ulteriormente il livello della prima linea giallorossa. Lo fa andando a prendere quel Marco Tumminello che poco più di un mese fa era stato a un passo dal firmare con il Benevento.

