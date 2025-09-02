Una mattinata di paura e di concitazione. È quella che si è vissuta nella giornata di ieri a ridosso del centro abitato di Arpaia. Nelle prime ore della mattinata, in particolare, si è assistito ad un violento impatto tra una automobile ed un mezzo deputato al servizio di igiene urbana. I fatti si sono verificati lungo la strada statale Appia, a poche centinaia di metri dall’ingresso del centro cittadino. Come da sommarie ricostruzioni disponibili, in particolare, parrebbe che la vettura abbia colpito il mezzo aziendale riportando danni consistenti nella parte anteriore di essa. Al volante della Fiat 500 si trovava un sessantenne di Avella.

