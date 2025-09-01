Usa: Nyt, ‘amministrazione Trump blocca quasi tutti i visti di passaporto palestinese’

Washington, 1 set. (Adnkronos) – L’amministrazione Trump ha emanato una sospensione delle approvazioni di quasi tutti i tipi di visti per i titolari di passaporto palestinese. Lo riporta il New York Times, citando funzionari statunitensi. La decisione, se confermata, rappresenterebbe una drastica estensione del blocco imposto all’inizio di questo mese contro i palestinesi di Gaza che tentano di entrare negli Stati Uniti con visti turistici. Fa anche seguito al diniego e alla revoca confermati dei visti diplomatici per i funzionari palestinesi che tentano di partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del mese prossimo a New York.

La decisione impedirebbe a molti palestinesi della Cisgiordania e dei territori palestinesi di entrare negli Stati Uniti con vari tipi di visti non-immigrati, limitando temporaneamente i visti per cure mediche, studi universitari, visite ad amici o parenti e viaggi di lavoro.