Ue: Picierno, ‘rafforzare nostra capacità difesa comune’

Roma, 1 set. (Adnkronos) – “L’interferenza russa che avrebbe disattivato i sistemi Gps durante il volo verso la Bulgaria della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rappresenta un fatto molto grave”. Lo afferma in una nota la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.

“È l’ennesimo episodio di guerra ibrida, che purtroppo in questi anni in pochi hanno avuto il coraggio di denunciare e che troppo spesso è stato sottovalutato o ignorato. Si tratta di una strategia di sabotaggio che mette nel mirino l’Europa e le sue Istituzioni. Non possiamo abituarci a minacce e provocazioni. Al contrario, questi attacchi rendono imperativa la nostra determinazione a potenziare le capacità di difesa comune e a sostenere con fermezza l’Ucraina”.