Mo: Ynet, Netanyahu ha detto al capo dell’Idf di ‘non parlare con i media’

Tel Aviv, 1 set. (Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha criticato il Capo di Stato Maggiore delle Idf, il Tenente Generale Eyal Zamir, durante una riunione del gabinetto politico di sicurezza. Lo apprende il notiziario Ynet, secondo cui il premier ha chiesto a Zamir di “interrompere i briefing militari con i media”, che, a suo dire, “danneggiano la coesione e lo spirito combattivo e non sono legittimi in una democrazia”. Netanyahu ha aggiunto: “Possiamo discutere in aula, ma fuori abbiamo bisogno del pugno di ferro e di un fronte unito”.