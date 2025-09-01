Mo: folla in Yemen per funerali primo ministro Houthi e altri ministri uccisi da Israele

Sana’a, 1 set. (Adnkronos) – Una folla si è radunata in piazza Sabeen a Sana’a, nello Yemen, per i funerali del primo ministro Houthi Ahmed al-Rahawi e di altri ministri uccisi con lui nell’attacco israeliano della scorsa settimana. La folla ha scandito più volte lo slogan “Morte a Israele”. Gli Houthi non hanno ancora reso noto il numero esatto delle vittime dell’attacco, ma, scrivono i media israeliani, almeno 11 bare sono state viste al funerale questa mattina, disposte una accanto all’altra in fila.