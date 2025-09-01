Quella di Crotone non è stata una Fata Morgana di fine estate. Il Benevento è squadra viva, vitale, presente, aggrappata alle proprie idee di gioco e alla sua identità, capace di essere squadra da palleggio e al tempo stesso da battaglia e l’ha confermato nel derby con la Casertana. Vinto con la forza dei nervi distesi in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Salvemini e Pierozzi. Così dopo due giornate i giallorossi si ritrovano con sei punti nel sacco, con un’altra vittoria pesante e soprattutto con la consapevolezza del suo valore che aumenta.

