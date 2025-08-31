Vola il debito di Gb e Francia, lo spettro del Fondo monetario sulle manovre future

Roma, 31 ago.(Adnkronos) – Per il ministro dell’Economia Eric Lombard, la Francia “non è sotto la minaccia di alcun intervento, né da parte del FMI, né della Bce” ma “non posso dire che il rischio non esiste”. Per Andrew Sentance, già membro del board della Bank of England, con la manovra che prepara il governo Starmer, il Regno Unito “è sulla strada per una crisi come quella del 1976” quando il primo ministro laburista James Callaghan fu costretto a chiedere al Fondo Monetario Internazionale un prestito da quasi 4 miliardi di sterline per mantenere in piedi i conti pubblici.

Sono davvero ‘inediti’ i protagonisti del dibattito sull’Fmi che si è acceso nei giorni scorsi: niente Pigs, niente Paesi spreconi del Sud Europa e neppure democrazie latinoamericane o paesi emergenti africani. Questa volta a suscitare spettri di salvataggi internazionali sono la quarta e la quinta economia del G7, Francia e Regno Unito, alle prese con esecutivi diversi ma stessi problemi di antica data. Parigi va – verosimilmente – verso una nuova crisi di governo e nuove elezioni nel momento in cui andrebbe definita e varata la Finanziaria 2026 mentre a Londra la Cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves è accusata di preparare un bilancio ‘tax-and-spend’ in un momento in cui il debito pubblico (ma soprattutto la spesa per gestirlo) è a livelli preoccupanti.

Le cifre parlano chiaro: la Francia ha registrato nel 2024 un deficit pubblico del 5,8% con un debito salito a fine marzo a 3.345 miliardi di euro (ovvero il 114% del Pil). Quanto al Regno Unito per l’esercizio 2024-25 il deficit dovrebbe attestarsi al 5,1% con un debito salito a 2.537 miliardi di sterline (2.950 miliardi di euro), il 96% del Pil. Per l’Italia, per capirci, le cifre sono deficit al 3,4% e debito a 3.070 miliardi (134% del Pil).

Di tutte le cifre è soprattutto quella del disavanzo che suscita i maggiori timori, perché impone a Londra e Parigi di ricorrere sempre più ai mercati per finanziare il deficit. E i mercati non sembrano tranquilli: se la Grecia registra uno spread di 71 punti sul titolo decennale rispetto al Bund tedesco (pagando quindi interessi al 3,43%), la Francia è a 79 punti mentre il Regno Unito addirittura a quota 200. Il risultato sono risorse pubbliche sottratte a welfare e interventi per la crescita e destinati invece a pagare il servizio del debito. L’Italia è a 89 punti di spread ma il ministro francese ha riconosciuto che “secondo i mercati fra due settimane pagheremo per il nostro debito più dell’Italia, che fino a poco tempo fa era considerata la peggiore nell’Unione Europea”.

Ma se Parigi prova a minimizzare, a Londra il dibattito sul ricorso al Fondo Monetario è più di un esercizio accademico fra economisti: per Nigel Farage, il leader populista di Reform UK in testa ai sondaggi “la situazione economica è tornata agli anni Settanta” mentre la leader conservatrice Kemi Badenoch al Telegraph ha detto: “Ci siamo già trovati in questa situazione. Dopo il salvataggio del FMI e l’inverno del malcontento degli anni ’70 e dopo la crisi finanziaria del 2008” entrambi dopo periodi di governo laburista e “toccherà a noi di nuovo” salvare l’economia britannica.

Un portavoce del Tesoro ha replicato definendo “infondate” le affermazioni secondo cui Londra sarebbe sull’orlo di una crisi del debito simile a quella degli anni ’70 ma un economista noto, Jagjit Chadha, già direttore del National Institute for Economic and Social Research, non ha esistato a parlare di una economia a rischio “collasso”. D’altronde, con lo spread che vola, quest’anno la spesa per interessi nel Regno Unito dovrebbe toccare i 128 miliardi di euro contro gli 85 miliardi pagati dal nostro Tesoro.

L’ombra del Fondo monetario insomma incombe sull’autunno di Londra e Parigi. Anche se dal Wall Street Journal si getta acqua sul fuoco e non per eccesso di ottimismo. In una analisi, il giornale americano ricorda che “Gran Bretagna e Francia, la sesta e la settima economia mondiale, sono troppo grandi perché il FMI o chiunque altro possa salvarle”. Il Fondo infatti ha “una capacità di prestito totale di circa 1.000 miliardi di dollari, più che sufficiente per offrire una modesta stabilizzazione a paesi come lo Sri Lanka o il Pakistan. La Grecia, il più grande progetto di salvataggio finora in Europa, ha ricevuto circa 32 miliardi di euro per un totale di 326 miliardi di euro in cinque anni”.

Ma con un debito complessivo di Londra e Parigi vicino a 8 mila miliardi di dollari, è evidente che si tratta di “un problema economico per il quale l’aiuto finanziario dell’Fmi sarebbe la soluzione”. Fossero banche, si direbbe che Londra e Parigi sono ‘too big to fail’. Ma sono grandi economie occidentali. E i loro problemi rischiano di essere i problemi di tutti.