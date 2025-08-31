Il Benevento riapre le porte di casa e lo fa con la voglia di mettere nel sacco altri tre punti, quelli che al ‘Vigorito’ non riesce a conquistare addirittura dallo scorso 5 gennaio. Da allora sono passati 237 giorni: è dunque arrivato il momento di infrangere il tabù, anche per dare un sostanzioso seguito alla convincente prova di Crotone nel match d’esordio e cominciare col piede giusto anche davanti al pubblico amico. Di fronte ci sarà una Casertana che è squadra di ben altro spessore rispetto a un anno fa, ma la truppa di Auteri ha la necessità di regalarsi un ulteriore squillo.

