Nuove regole temporanee per la circolazione a San Giorgio del Sannio. Le introduce una ordinanza adottata dalla Polizia municipale, per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di ripristino di nuovi allacci alla rete idrica in via De Gasperi; un’operazione che si inserisce nel cantiere di riqualificazione di Sant’Agnese, che si sta avvicinando al capolinea proprio con il rifacimento di marciapiedi e strade nel ramo finale di via De Gasperi, verso l’incrocio col viale Spinelli.
