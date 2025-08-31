Mostra Venezia, domenica di stelle: oggi Cate Blanchett e Jude Law

Lido di Venezia, 31 ago. – (Adnkronos) – Una domenica ad altissima densità di star e grande cinema d’autore per la quinta giornata della 82esima Mostra del Cinema di Venezia. Il concorso si accende con due dei titoli più attesi: ‘Father Mother Sister Brother’ di Jim Jarmusch e ‘Il Mago del Cremlino’ di Olivier Assayas.

Il maestro del cinema indipendente americano, Jim Jarmusch, presenta un’opera divisa in tre storie ambientate in Paesi diversi, tutte incentrate sul tema delle relazioni familiari difficili. A dare volto ai personaggi un cast stellare che include, tra gli altri, Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling e Cate Blanchett.

A sfidarlo è il regista francese Olivier Assayas con l’attesissimo ‘Il Mago del Cremlino’, che vedrà Jude Law vestire i panni di Putin e Paul Dano nel ruolo del suo spin doctor. Nel cast anche Alicia Vikander, Tom Sturridge e Jeffrey Wright.

Ricco anche il programma Fuori Concorso, che parla italiano con ‘Il Maestro’ di Andrea Di Stefano. Il film vedrà Pierfrancesco Favino nel ruolo di un insegnante di tennis incapace e Tiziano Menichelli in quello del suo allievo privo di talento. Spazio anche all’impegno civile con ‘Nuestra Tierra’, primo documentario della celebre regista argentina Lucrecia Martel. L’opera ricostruisce il tragico omicidio dell’attivista Javier Chocobar, ucciso nel 2009 per la sua difesa delle terre indigene contro le speculazioni minerarie. Infine, per la sezione Orizzonti, l’Italia torna protagonista con ‘Un anno di scuola’ di Laura Samani, interpretato da Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi e Samuel Volturno. (Dalle inviate Loredana Errico e Lucrezia Leombruni)