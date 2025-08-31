Manovra: Barelli, ‘impignorabilità a fini speculativi prima casa’

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Tagliare le tasse è un punto imprescindibile per Forza Italia, specialmente a vantaggio del ceto medio colpito maggiormente dall’aumento dei costi. Il taglio dell’aliquota Irpef dal 35 al 33% per i redditi fino a 60mila euro è il percorso principale già indicato da Forza Italia per la Legge di Bilancio per il 2026, al quale possono affiancarsi -disponibilità economiche permettendo- altre iniziative quali la rottamazione delle cartelle quiescenti e interventi per la pace fiscale”. Lo ribadisce ad Affaritaliani.it il capogruppo di Fi alla Camera, Paolo Barelli.

“Fondamentale -aggiunge- il sostegno del Governo alle famiglie, specialmente per la prima casa che deve rimanere il bene su cui i cittadini devono poter sempre contare. La prima casa va agevolata, tutelata e salvaguardata; per questo Forza Italia proporrà anche una forma di impignorabilità ai fini speculativi della prima casa, bene essenziale per le famiglie italiane”.