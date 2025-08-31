Un ritardo solo apparente. In Fratelli d’Italia la coppia di candidati non è stata ancora individuata, al contrario delle altre formazioni maggiori, ma non perché vi sia carenza di aspiranti. Tutt’altro. La sottoscrizione dei moduli da parte degli aspiranti prosegue a gran ritmo, negli ultimi giorni si sono aggiunte le adesioni, scontate da tempo, di Nicola Boccalone e Mario Ferraro, sicuramente i volti più noti a livello provinciale, il primo a livello politico e non solo, l’altro esponente del mondo imprenditoriale: Boccalone, in particolare, può vantare una vasta esperienza amministrativa e politica, in quanto manager del Comune di Benevento e dell’Asl, nonché vice sindaco. Ovviamente, ciò non significa che la corsa sia circoscritta ai due, la valutazione sarà sicuramente più ampia e circostanziata. Ad esempio, Nicola Striani, proposto dal partito di Montesarchio, una delle realtà più significative dell’intero territorio provinciale, sarà sicuramente considerato. Il senatore Mimmo Matera, al momento, non si sbilancia. Questa, la sua riflessione sull’attuale momento politico.

