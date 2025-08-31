All’interno della 46esima edizione di Benevento Città Spettacolo, piazza Federico Torre ha accolto Chiara Francini, attrice e scrittrice, arrivata in città per presentare il suo nuovo romanzo ‘Le querce non fanno limoni’ (Rizzoli).

Intervistata dal giornalista Francesco De Rosa, Francini ha raccontato la genesi del libro, il sesto della sua carriera letteraria, che attraversa cinquant’anni di storia italiana, dall’immediato dopoguerra agli anni di piombo. Protagonista del romanzo è Delia, una donna costretta a confrontarsi con la guerra, l’amore e la vergogna: non quella del rimorso, ma quella più intima che riguarda l’essere e diventa strumento di conoscenza di sé.

“Il dolore è un pasto nutriente della vita – ha spiegato l’autrice – e le donne sono educate a riconoscerlo e a conviverci. Così come imparano a misurarsi con la vergogna. Gli uomini, invece, ne restano spesso estranei”.

