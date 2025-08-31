Report del centro studi Cgia di Mestre sulle assunzioni difficili in Italia: quelle che riguardando in particolare profili tecnici e operai vedono le aziende italiane dovere affrontare forti criticità nel reperire le figure professionali ricercate.

Il beneventano, nonostante il tasso di disoccupazione tutt’altro che irrilevante, conferma nella lente di ingrandimento della Cgia di vedere le proprie aziende faticare nel trovare determinate tipologie di addetti nel 44,8 per cento dei casi.

Un tasso incidenza inferiore alla media nazionale, che è del 47,8 per cento, ma superiore alla media del Mezzogiorno e il più alto in Campania.

