Ieri mattina, nella sala consiliare del Comune di Solopaca, è stato presentato il programma della 46ª edizione della Festa dell’Uva. Appuntamento dal 12 al 20 settembre, per uno degli appuntamenti più attesi del Sannio, dedicato alla promozione delle eccellenze enogastronomiche e delle tradizioni locali. La manifestazione prevede un ricco calendario di eventi tra musica, spettacoli, convegni e degustazioni. Domenica 14 settembre il momento clou con la sfilata dei carri allegorici e il corteo storico, che animeranno le vie del paese dalle ore 9.30. La festa proseguirà fino al 20 settembre con spettacoli, mostre e l’attesa estrazione della lotteria promossa dalla Cantina di Solopaca, che si concluderà con la premiazione dei carri vincitori.

