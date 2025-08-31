“L’emergenza cinghiali in Campania e in particolare nel Sannio ha raggiunto livelli insostenibili. Centinaia di ettari di coltivazioni distrutti, danni ingenti alle aziende agricole, decine di incidenti stradali ogni mese, con pericoli sempre più frequenti per residenti e turisti nelle aree rurali e persino nei centri abitati: il bilancio è drammatico, e la situazione è ormai fuori controllo. Dai diversi comprensori del Sannio le segnalazioni si moltiplicano. I cinghiali sono ovunque: devastano campi, invadono strade e centri abitati, mettono a rischio la sicurezza e la tenuta economica delle comunità locali. Si tratta di un problema diffuso, quotidiano, che non risparmia nessun territorio e che richiede un intervento urgente, deciso e coordinato” quanto asserito dall’esponente della Lega, responsabile enti locali Campania, Luigi Barone.

