L’Apice dopo quello di coppa, vince anche il primo derby di campionato contro il Castelpoto. Punizione severa per i giallorossi che dopo aver disputato un buon primo tempo, nella ripresa crollano sotto i colpi di Kouyate, gettato nella mischia da mister Cioffi. Ancora inesperta la squadra di Candrina che dovrà crescere sotto diversi aspetti. Lo stesso Candrina schiera in avanti contemporaneamente, Riccio, Befi e Stefanazzi, mentre mister Renato Cioffi risponde con l’Apice migliore. Deve però fare a meno ancora Potenza, recuperato Sanginario, in campo anche Colarusso, assente nella gara di coppa per squalifica.
