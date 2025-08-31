Resterà chiusa da lunedì 1° settembre a lunedì 15 settembre a Colle Sannita la strada comunale Torti-Pannegli. Lo ha stabilito il sindaco Michele Iapozzuto con ordinanza.

Infatti, è arrivata la richiesta della ditta affidataria dei lavori di sistemazione idrogeologica del versante vallone dei Torti per la chiusura temporanea della strada comunale denominata “Torti – Pannegli” dal 1° settembre al 15 settembre.

Il Sindaco ha dato seguito alla richiesta, vista la necessità di effettuare lavori di movimento terra sulla strada, in quanto detentore del potere di adottare ordinanze temporanee per la regolazione del traffico in caso di lavori o situazioni che richiedano interventi straordinari.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia