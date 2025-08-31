Suscita forte scalpore la decisione dell’Asl di negare l’autorizzazione alla donazione di sangue. Una dipendente dell’associazione affidataria del sistema di trasporto infermi del 118 si è vista impedita ad esercitare il diritto-dovere alla donazione in quanto il direttore del 118 Benevento avrebbe disposto la “non autorizzazione”.

Non vi è alcun dubbio che le pressioni esercitate dal dirigente per indurre l’associazione a negare l’autorizzazione rappresentano un atto grave che, oltre a denotare una scarsa familiarità con le norme, è contrario ai principi della solidarietà umana e dell’implicita equivalenza tra donatore e malato. La donazione del sangue è un gesto di generosità e altruismo dall’impatto straordinario, garantito da norme precise che devono essere rispettate.

