Rissa tra detenuti, venerdì scorso , nel carcere minorile di Airola.

Una situazione, non certo nuova, che ha visto coinvolto un numero molto abbondante di giovani ristretti. Grande lo sforzo di contenimento prodotto dagli agenti di Polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto”. Dal vicecoordinatore regionale del Sappe, Sabatino De Rosa, è giunto “plauso al personale per la gestione esemplare del grave evento verificatosi nella giornata di ieri, che ha coinvolto un numero considerevole di detenuti in una rissa nel cortile passeggi dell’istituto”.

