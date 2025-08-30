Il Prefetto richiama il Comune ed il sindaco richiama assessori e consiglieri. Oggetto del ping pong, l’eccessivo affollamento del Teatro Romano in occasione di alcuni eventi di Città Spettacolo, con presenze di molto superiori al numero assentito dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. In particolare, nella serata di mercoledì, l’anomalia è stata verificata dai Vigili del Fuoco, il cui comandante provinciale ha provveduto a segnalare sia alla prefettura che a palazzo Mosti che, nell’ambito delle manifestazioni di “Benevento Città Spettacolo”, in alcuni eventi tenutisi presso il Teatro Romano è stata registrata la presenza di un numero di spettatori superiore a 1.150, capienza massima autorizzata dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Sforamento inusitato di presenze avvenuto nell’ambito dello spettacolo del 27 agosto, allorquando al Teatro Romano si è esibito l’apprezzato spettacolo dello showman Stefano De Martino.

