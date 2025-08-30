Non solo cinghiali. La strada provinciale che congiunge Sant’Agata de’ Goti con Moiano continua a rappresentare una situazione di rischio anche rispetto ad altri profili. Non ultimo quello della velocità. Nonostante il periodo più “lento” rappresentato dalla stagione estiva, non sono mancate segnalazioni poste alla nostra attenzione rispetto alle modalità di guida non sempre ortodosse da parte di mezzi pesanti, sia quelli afferenti al traffico commerciale sia quelli riconducibili al trasporto di persone. Il problema è sempre lo stesso, già più volte raccontato ed esposto dalla nostra testata.

