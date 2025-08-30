Noi di centro, o Noi campani come cinque anni fa, non si sa ancora, intercetterà non meno di 80mila voti.
Certo, la previsione di Clemente Mastella fatta ieri all’Huffington Post, è molto più realistica rispetto a quella rilasciata qualche mese fa a Il Fatto (200mila), ma costituirebbe comunque un buon bottino di consensi. Tradotto, significherebbe non solo il superamento della soglia di sbarramento, ma anche l’elezione certa di un consigliere, sognando persino un secondo eletto se fosse premiato dalla lotteria dei resti.
