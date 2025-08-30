Cinque anni fa non votò De Luca, stavolta non voterà Fico, poiché intende tenersi ben lontano dal cosiddetto campo largo, ritenuto intriso di contraddizioni e condizionato da troppi personaggi alla ricerca spasmodica di una poltrona. Vizzi Sguera è abituato ad essere franco, la chiarezza delle posizioni è una delle sue caratteristiche. E non utilizza perifrasi.

Tra meno di tre mesi si va al voto per le Regionali. Lei, da tempo, non è più il referente di Azione. Come si orienterà?

“Di certo non voterò per il centro sinistra! Questo famigerato campo largo mi sembra sempre più un centro di collocamento per adepti in cerca di poltrone”.

