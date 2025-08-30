“La paventata soppressione della quinta classe del Liceo Scientifico di Guardia Sanframondi aveva suscitato forte allarme tra famiglie e studenti, preoccupati per la possibilità di non poter concludere regolarmente il percorso scolastico nel proprio paese.

L’amministrazione comunale di Guardia si è adoperata prontamente per la disillusione del problema. La lettera della consigliera comunale e coordinatrice dei Giovani di Forza Italia, Fiorenza Ceniccola, indirizzata al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per sollecitare un intervento risolutivo, non è caduta nel vuoto rispondendo al grido di allarme. La risposta non si è fatta attendere.

