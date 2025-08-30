L’ora del fatto, le cause, la dinamica. Tutti elementi che al momento vanno chiariti. Resta al momento il dramma di un’altra vita spezzata sulle strade.

Solo tre settimane fa il decesso di un 44enne di San Giorgio del Sannio, lungo la Napoli-Bari, a pochi chilometri dal terreno ieri teatro di un tragico ritrovamento.

Di Luigi Rossetti, 48enne di Apice, non si avevano notizia in realtà dalla serata di giovedì. Sarebbe dovuto rincasare, e invece il mancato rientro ha messo in allerta la moglie, che ha contattato le forze dell’ordine e dato di fatto il via alle prime ricerche.

