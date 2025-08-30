Dazi: procuratrice generale Usa, ‘Dipartimento Giustizia farà ricorso contro decisione giudici’

Washington, 30 ago. (Adnkronos) – “Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scoperto che esisteva un’emergenza nazionale e ha preso provvedimenti in base alla legge, imponendo tariffe. I giudici federali stanno interferendo con il ruolo vitale e costituzionalmente centrale del presidente in politica estera. Questa decisione è sbagliata e indebolisce gli Stati Uniti sulla scena mondiale”. Lo ha scritto su X la procuratrice generale degli Stati Uniti d’America, Pam Bondi, aggiungendo che “il Dipartimento di Giustizia farà ricorso contro questa decisione e continuerà a lottare per ripristinare la legittima autorità del presidente”.