Un derby per confermare le sensazioni positive del debutto e per lanciare un altro segnale, allo specchio e alle avversarie. Domani al “Vigorito” primo impatto con il proprio pubblico per il Benevento dopo l’ottimo primo passo compiuto contro il Crotone. Per la Strega di Gaetano Auteri l’occasione ideale in cui ricercare nuove certezze lasciandosi alle spalle gli ultimi interrogativi del mercato, ancora aperto a possibili ribaltoni. Non tanto in entrata, lì dove la Strega sembra aver perso opportunità anche in virtù della conferma, forzata, di Mario Perlingieri. Quanto soprattutto in uscita, lì dove gli uomini mercato della Strega continuano a lavorare sul fronte esuberi con diverse pedine ancora da piazzare.
