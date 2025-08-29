Camera: Fontana il 4 e 5 settembre a Ottawa per G7 Parlamenti

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sarà a Ottawa, in Canada, il 4 e 5 settembre 2025 per partecipare al G7 parlamentare. Nel corso dei lavori, venerdì 5 settembre alle ore 11, Fontana interverrà nella Willson House, nei pressi della capitale canadese, alla seconda sessione, dedicata al tema “I Parlamenti in un mondo polarizzato: promuovere un dibattito rispettoso in Aula e fuori”. Suoi contributi sono previsti anche in altri panel. La missione -spiega una nota di Montecitorio- sarà anche l’occasione per una serie di incontri bilaterali con i presidenti delle Camere di diversi Paesi, con i quali saranno affrontati temi di attualità internazionale e di cooperazione parlamentare.