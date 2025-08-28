Violenza su donne: Paita, ‘chiesto a La Russa dibattito in Senato’

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Quella delle immagini di donne rubate e commentate sui siti è una vicenda gravissima. È una forma di violenza e dominio sulle donne, che non può essere tollerata. Ritengo che, oltre allo sdegno, si debbano subito prendere iniziative concrete: ho proposto una immediata discussione in Parlamento, in Aula o in commissione, con la ministra Roccella e con il ministro Piantedosi. Ho inviato una lettera al presidente La Russa per chiedere il dibattito”. Lo ha annunciato Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia viva, ospite di ‘Coffee Break’ su La7.

“Si tratta -ha spiegato- di una questione complicata che ha ricadute anche in ambito europeo, ed è quindi necessario intervenire su più fronti: quello culturale ma anche legislativo. A nome di tutto il Gruppo di Italia viva, esprimo solidarietà a Maria Elena Boschi e a tutte le colleghe e donne coinvolte. Con ancora più convinzione ribadisco l’impegno a contrastare questi abusi, a ogni livello, per tutelare la dignità e la libertà di tutte”.