Ordinativo per la campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026 dell’Asl Benevento. La neo dg Tiziana Spinosa, con atto di delibera, ha di fatto prenotato 80.500 preparati per un costo complessivo di 808mila e 900 euro.

Investimento che, considerando oneri Iva e costi per funzioni tecniche, sale a 903mila euro circa: fondi di importo comunque contenuto rispetto ai vantaggi legati alla campagna vaccinale considerando i minori costi legati alla riduzione del numero degli ospedalizzati e cure domiciliari che molto spesso sono legate a forme di influenza forte.

