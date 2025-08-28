Ucraina-Russia, pioggia di missili e droni su Kiev: 17 morti tra cui 4 bambini

Kiev, 28 ago. (Adnkronos) – Continua a salire di ora in ora il bilancio dei morti nel massiccio raid della Russia nella notte contro Kiev. Su Telegram il capo dell’amministrazione militare della città, Tymur Tkachenko, riferisce di 17 vittime, compresi quattro bambini, tre dei quali avevano 2, 14 e 17 anni. Lo ha reso noto il ministero degli Interni ucraino con un post su ‘X’, mentre il Servizio di Emergenza ucraino ha riferito che ”i soccorritori hanno recuperato un altro corpo dalle macerie dell’edificio di 5 piani” colpito nell’attacco.

Decine i feriti, tra cui 10 bambini. Nell’attacco sono stati colpiti condomini, uffici e scuole per un totale di 100 strutture, ha precisato il sindaco Vitali Klitschko. Danneggiata anche la sede del British Council.

“I russi non stanno scegliendo di porre fine alla guerra, ma solo di lanciare nuovi attacchi”, ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Per questo, ha sottolineato, ”è fondamentale ora che il mondo risponda con fermezza. La Russia deve fermare questa guerra che ha iniziato e continua. Per il rifiuto del cessate il fuoco e per i continui tentativi russi di sottrarsi ai negoziati, sono necessarie nuove e severe sanzioni. Solo questo può funzionare. I russi capiscono solo la forza e la pressione. Per ogni attacco, Mosca deve subirne le conseguenze”.

Secondo l’Aeornautica militare ucraina la Russia ha fatto partire 598 droni e ha lanciato 31 missili balistici contro l’Ucraina. Abbattuti, riferiscono, 563 droni e 26 missili.

Per il capo dell’amministrazione militare della città, Tymur Tkachenko, la capitale è finita nel mirino di un attacco con droni Shahed, droni esca, missili da crociera e missili Kinzhal che hanno provocato danni in oltre 20 zone della città. Nel distretto di Darnytskyi è crollato un edificio residenziale di cinque piani e un altro di 16 risulta danneggiato, come un’altra abitazione e un asilo. Nella zona di Dniprovskyi sono stati segnalati incendi, così come in quelle di Shevchenkivskyi e Solomyanskyi. Notizie di danni anche dai distretti di Holosiivskyi, Obolonskyi e Desnianskyi.

Danneggiata anche la sede del British Council a Kiev nell’attacco russo delle scorse ore. Ferita una delle guardie: ”A seguito dell’attacco di ieri sera a Kiev, il nostro ufficio è stato gravemente danneggiato e rimarrà chiuso al pubblico fino a nuovo avviso”. Inoltre, recita il post, ”sebbene le risposte potrebbero subire ritardi, la nostra collaborazione con i partner ucraini nel campo dell’istruzione e della cultura continua”.

Stando alla ricostruzione del Kyiv Independent, le prime esplosioni a Kiev sono state avvertite intorno alle 21.30 di ieri sera quando il sindaco, Vitali Klitschko, ha confermato che era entrata in azione la difesa aerea. Poi è tornata in azione intorno alla mezzanotte, ha riferito Tkachenko, per un gruppo di droni rilevati in avvicinamento a Kiev. Altre esplosioni sono state segnalate intorno alle 3 di oggi e Tkachenko ha denunciato un attacco “massiccio” con missili balistici, senza risparmiare accuse alla Russia. Poi ancora, è la ricostruzione del Kyiv Independent, Kiev, come altre regioni ucraine, è finita nel mirino di un’altra ondata di missili da crociera intorno alle 5.30 e nuove esplosioni sono state avvertite quando i soccorritori erano al lavoro.

“Questi missili e droni d’attacco russi oggi sono una risposta chiara a tutti coloro nel mondo che, per settimane e mesi, hanno spinto per un cessate il fuoco e la diplomazia vera”,aveva già scritto Zelensky. “La Russia sceglie i missili balistici invece del tavolo dei negoziati – aveva incalzato – Sceglie di continuare a uccidere invece di porre fine alla guerra. E questo significa che la Russia non teme conseguenze. La Russia approfitta ancora del fatto che almeno parte del mondo chiude gli occhi di fronte all’uccisione di bambini e cerca scuse per Putin”.