E’ bufera sul sindaco di San Nicola Manfredi Arturo Vernillo, e questa volta non c’entra il solo gruppo di opposizione.

Vernillo è finito nel mirino dei mastelliani, dopo la riunione convocata dall’amministratore di Alto Calore Lenzi, dove è finita ai voti, senza raggiungere il quorum, la mozione del presidente della Provincia irpina Buonopane, volta a congelare gli aumenti e appoggiata dalla quasi totalità degli amministratori sanniti. Quasi, perché Vernillo non ha appoggiato la proposta (ma era ben più ampio il fronte degli irpini che ha contribuito a neutralizzare la mozione.

