Grande entusiasmo a Benevento per il concerto di Luché, uno degli appuntamenti clou di Benevento Città Spettacolo 2025. La centralissima piazza Cardinal Pacca ha registrato un vero e proprio bagno di folla, con migliaia di spettatori arrivati non solo dal Sannio. Il rapper partenopeo, tra i nomi più seguiti della scena urban italiana, ha regalato al pubblico uno show di grande intensità, accompagnato da scenografie, giochi di luce e un sound capace di coinvolgere ed emozionare. Sin dalle prime ore del mattino, numerosi fan si erano messi in fila per conquistare un posto sotto al palco, segno di un’attesa palpabile e di un legame fortissimo tra l’artista e i suoi seguaci.

