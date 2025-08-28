“Tu dai una cosa a me, io do una cosa a te”: il Pd si è rifatto alla canzoncina dell’antico Carosello televisivo, con cui una notissima multinazionale olandese reclamizzava decenni fa uno dei primi rasoi elettrici.

Elly Schlein ha dovuto inchinarsi alle ragioni della realpolitik aderendo allo scambio con il governatore De Luca: via libera per il figlio di quest’ultimo Piero, che tra qualche mese (i cinque giorni utili per la ratifica delle decisioni che assumeranno i circoli vanno dal 29 settembre al 3 ottobre) rileverà dal commissario Misiani il comando del partito in Campania, tramite l’elezione unanime a segretario; dal canto suo il presidente uscente della Regione ritirerà il veto nei confronti di Roberto Fico nella corsa verso la successione dello stesso De Luca. Il cronoprogramma dele tappe che sfoceranno nell’assise regionale è stato illustrato ieri dal commissario Misiani: entro martedì prossimo dovranno essere presentate le candidature alla segreteria regionale, mentre per le liste collegate ci sarà tempo sino al 22, dopodiché, dal 25 al 28 settembre, si svolgeranno le assemblee dei circoli i cui esiti andranno ratificati entro i cinque giorni successivi, proclamando il nuovo segretario.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia