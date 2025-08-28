Si respira un clima di grande serenità in casa Benevento, nonostante ci si avvicini a grandi passi verso le battute conclusive della sessione estiva di calciomercato. Fase a cui il club giallorosso può approcciare senza particolari agitazioni, avendo riempito con abbondante anticipo le caselle dell’organico a disposizione di Auteri. Questo non significa che nel rush finale la Strega resterà a guardare. Tutt’altro, perché negli intrecci pazzi degli ultimi giorni di mercato potrebbe venir fuori qualche opportunità interessante, in particolar modo per il reparto offensivo.
