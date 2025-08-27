Era ricoverato da circa 72 ore in ospedale per gli effetti di un grave incidente stradale in cui era incappato – venerdì – mentre percorreva l’autostrada A30 Caserta-Salerno, direzione Sud. È venuto così a mancare Gennaro Cozzolino, 38 anni, originario del napoletano ma da diversi anni residente ad Airola dove viveva con la moglie e due figli in tenera età. Impiegato come dipendente in un’azienda privata nel settore dell’abbigliamento sportivo, Cozzolino ha trovato il suo destino ad attenderlo in corrispondenza dell’uscita Nocera-Pagani.

