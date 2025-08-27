Furti, vandalismo, episodi di violenza tra giovani.

Ancora una volta a San Giorgio del Sannio si riaccende il confronto sul tema sicurezza, che rispunta a fasi alterne nel dibattito politico, quasi sempre centrato sull’efficacia del sistema di videosorveglianza. Se le incursioni dei ladri si ripresentano a ‘ondate’ durante l’anno, è d’estate che si moltiplicano fatti più o meno gravi che vedono protagonisti gruppi di giovani e minori, rispetto ai quali mancano elementi concreti di deterrenza, in particolare nelle ore notturne.

Sull’argomento è tornato il gruppo di opposizione ‘San Giorgio protagonista’, che ha ripescato un’interrogazione presentata al sindaco Ricci a ottobre dell’anno scorso, relativa a una escalation di furti a Cesine e a devianze giovanili. In quel caso il primo cittadino additò le somme di bilancio stanziate per l’installazione di nuove telecamere, per potenziare il sistema nelle aree rurali.

