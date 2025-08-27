Con un apposita delibera della dg Maria Morgante, è arrivato il via libera all’assunzione di 19 infermieri al ‘San Pio’ di Benevento.
Si tratta di una procedura di mobilità interregionale, che ha condotto a questo solido rinforzo di infermieri destinati ad entrare in servizio entro l’autunno; uno dei tasselli necessari al al rilancio operativo dell’ospedale di Benevento.
Un considerevole contingente di professionisti sanitari a tempo indeterminato, con un avanzamento significativo in termini di esecuzione del programma triennale del fabbisogno autorizzato dalla Regione Campania.
