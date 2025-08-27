Mo: ministero Salute Gaza: ’75 palestinesi uccisi nell’ultimo giorno, 18 in attesa di aiuti’

Gaza, 27 ago. (Adnkronos) – Settantacinque palestinesi sono stati uccisi nelle ultime 24 ore dall’esercito israeliano. Lo rende noto il ministero della Salute di Gaza, precisando che 18 delle vittime sono state colpite mentre attendevano la distribuzione degli aiuti.

Il ministero gestito da Hamas ha affermato che dall’inizio della guerra, il 7 ottobre 2023, 62.895 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco delle Idf e 158.972 sono rimasti feriti.