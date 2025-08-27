Mo: Idf a cittadini Libano, ‘state lontani da capi villaggio, sono nel nostro mirino’

Beirut, 27 mag. (Adnkronos) – Le Idf hanno lanciato volantini in quattro villaggi vicino al confine con Israele, avvisando la popolazione di stare lontana dai capi villaggio, affermando che sono “legati a Hezbollah”. “State lontani da loro, sono nel nostro mirino”, ha scritto l’esercito israeliano negli opuscoli durante la visita dell’inviato statunitense Tom Barrack, che ha annullato il suo viaggio ad al-Khiyam, uno dei villaggi che hanno ricevuto i volantini, perché temeva che il suo arrivo potesse scatenare manifestazioni pro-Hezbollah.