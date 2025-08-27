Melizzano – Questione acqua, incontro tra sindaco, Gesesa ed Ente idrico: si valuta programma d’interventi

Si è tenuto ieri mattina un incontro istituzionale tra il sindaco di Melizzano Francesco Galietta, il coordinatore del Distretto Sannita dell’Ente Idrico Campano (EIC) Pompilio Forgione e l’amministratore delegato di Gesesa Salvatore Rubbo, per affrontare le criticità legate alla carenza idrica che continuano a interessare alcune aree del territorio comunale, in particolare contrada Nido, Laura e Castagneto. Dal confronto, definito nel comunicato comunale “costruttivo e improntato alla massima collaborazione”, è emerso che al momento non esistono soluzioni tecniche immediatamente attuabili. Proprio per questo, si è deciso di “avviare da domani delle attività finalizzate alla realizzazione di un programma di interventi” che valuti lo stato attuale delle infrastrutture, le opere necessarie e le risorse disponibili, con l’obiettivo di arrivare a una risoluzione definitiva del problema.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia