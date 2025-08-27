Meeting Rimini: Nastri, ‘Meloni non si piega a mode ma lavora con serietà e coraggio’

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Le parole della presidente Giorgia Meloni al Meeting di Rimini sono la dimostrazione di una leadership che non si piega alle mode politiche, ma che lavora con serietà e coraggio. In un Paese abituato per anni a Governi che distribuivano spese facili e promesse a vuoto, oggi abbiamo un presidente del Consiglio che parla di crescita, lavoro, responsabilità”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Gaetano Nastri, questore di Palazzo Madama.

“Meloni -aggiunge- ha scelto la strada più difficile ma anche l’unica giusta: ridurre gli sprechi e porre fine agli sperperi per liberare risorse da destinare a famiglie, imprese e giovani. Una linea che ha restituito credibilità all’Italia in Europa e ha reso la nostra economia tra le più solide del continente. È questa la politica che serve: meno slogan, più fatti. Giorgia Meloni ha dimostrato che con coerenza e determinazione si può restituire agli italiani fiducia nel presente e speranza nel futuro. Come Fratelli d’Italia, siamo al suo fianco in questa battaglia di verità e di serietà”.